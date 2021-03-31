Миллионы на дне стакана

Общественная палата Нижнего Новгорода и объединения предпринимателей обеспокоены расцветом нелегальной торговли алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах. Законодательные ограничения для рюмочных работают слабо из-за редких проверок, нехватки полицейских и слабого контроля над собираемостью штрафов. Вдобавок бутлегеры используют для одной точки несколько юрлиц, оформленных на подставных граждан, что позволяет им оставаться безнаказанными. Депутаты и рестораторы предлагают создать систему классификации баров по аналогии с гостиницами, арестовывать продавцов контрафакта и усилить общественный контроль над подобными заведениями.



На площадке Общественной палаты Нижнего Новгорода депутаты, активисты и предприниматели рассмотрели проблему нелегальной торговли алкоголем, в том числе в помещениях на первых этажах жилых домов. Клиенты «разливаек» и ночных торговцев спиртным беспокоят жильцов, устраивая пьяные дебоши, а полиция не успевает реагировать на массовые жалобы нижегородцев из-за нехватки сотрудников (некомплект МВД оценивает в 350 человек. — “Ъ-Приволжье”). Хотя работа таких заведений с выходом к подъезду запрещена, а минимальная площадь ограничена 50 кв. м, бутлегеры переносят вход на другую сторону дома, формально соблюдая закон и избегая претензий надзирающих органов.

Как рассказала замминистра промышленности Нижегородской области Елена Соловьева, сегодня в городе насчитываются 162 нелегальные точки, торгующие алкоголем, 57 из них приходятся на заведения общепита. Всего на первых этажах жилых зданий работают 167 кафе и ресторанов, большинство — легально. В 2020 году общий размер выписанных штрафов за торговлю алкоголем без лицензии достиг 20 млн руб., однако взыскать их не удалось, сообщила госпожа Соловьева. Дело в том, что компании бутлегеров зачастую оформлены на бездомных граждан или граждан стран СНГ и привлечь их к ответственности невозможно, а реальные владельцы баров быстро меняют очередное подставное юрлицо, заключают новый договор на аренду помещения и продолжают заниматься нелегальным бизнесом, уточнила замминистра.

На одну из рюмочных, сменившую за несколько лет не одного «учредителя», за три месяца выписали штрафов на 24 млн руб., добавил депутат регионального парламента Василий Суханов. «Принятых ограничительных мер по работе рюмочных на сегодня достаточно. Теперь надо взяться за контроль над качеством их применения. Очередные ужесточения негативно скажутся на добросовестных предпринимателях. А незаконный бизнес как был в тени, так и останется», — считает депутат. Он не исключил, что подобная торговля может находиться под покровительством представителей власти или правоохранительных органов, и предложил усилить административное наказание непосредственно для ночных продавцов алкоголя — арестовывать их на трое суток. Несмотря на то, что инициативу ранее не поддержали законодательные органы, господин Суханов готов и дальше лоббировать эту идею. Также депутатам необходимо инициировать прокурорскую проверку исполнения уплаты штрафов за нарушения правил торговли алкоголем, предложил Василий Суханов.

Депутат Госдумы Дмитрий Сватковский предложил ревизировать само появление магазинов и рюмочных, торгующих алкоголем без лицензии. «Это вопрос к правоохранительным и надзорным органам: почему не принимаются меры, а если принимаются, то административные наказания не работают. Тогда зачем мы принимаем ограничительные законы? Куда смотрят участковые, которые все прекрасно знают? Проблема в том, что предприниматели хотят быстро заработать и торгуют суррогатом без заботы о здоровье населения, а от нечистых на руку сотрудников разных ведомств, видимо, можно откупиться», — рассуждает господин Сватковский. По его словам, подход таких предпринимателей к бизнесу не меняется с 1990-х годов, и необходимо срочно наводить порядок и штрафовать должностных лиц и чиновников. При этом главное — не навредить легальному бизнесу, считает парламентарий.

Ирина Садовникова из «Опоры России» предложила активнее использовать законодательные ограничения, чтобы бороться с бутлегерством. Она напомнила, что Госдума готовится ужесточить ответственность за нарушение тишины в ночное время, и штрафы возрастут до 300 тыс. руб. «Что мешает полиции привлекать к ответственности незаконный бизнес по этой статье КоАП? Необходимо участие представителей Роспотребнадзора и общественников, однако вводить палочную систему с арестом продавцов нельзя. Сегодня собственник помещения не отвечает за ту деятельность, которая ведется на арендованных площадях. Такая же ситуация была в борьбе с игровыми автоматами», — напомнила госпожа Садовникова. Она предложила привлекать арендодателей к ответственности наряду с арендаторами, чтобы исключить появление новых рюмочных.

По словам замглавы Автозаводского района Владимира Шапиро, алкоголь без лицензии чаще продают не нижегородские бизнесмены, а предприниматели из Подмосковья и Ленобласти, а ответственность собственников помещений под рюмочные нигде не прописана. Поэтому на федеральном уровне необходимо корректировать Гражданский кодекс в этой части, чтобы иметь возможность взыскать имущество арендодателя в качестве штрафа за торговлю алкоголем без лицензии.

Сегодня на первых этажах жилых домов работают 10–15% всех ресторанов города, подсчитал президент группы компаний «Пир» и Приволжской ассоциации рестораторов Александр Котюсов. Минимум треть из них расположена на туристических улицах — Большой Покровской и Рождественской, и полностью запрещать торговлю алкоголем в жилых домах нельзя. «Это просто убьет бизнес: рестораны, не торгующие алкоголем, просто не имеют права на жизнь. В среднем чеке спиртное занимает от 25% до 75%. Однако в федеральном законодательстве не существует понятия "наливаек", и в этом весь казус. Нужно попытаться неким законодательным способом разграничить понятия рюмочных и добропорядочных ресторанов», — предложил господин Котюсов. Согласившись с ресторатором, депутат Василий Суханов предложил создать некую систему классификации баров по аналогии с гостиницами для борьбы с незаконным предпринимательством и защиты честного бизнеса. Парламентарий Дмитрий Сватковский пообещал собрать все предложения и представить их коллегам в Госдуме.

Добавим, в январе дума Нижнего Новгорода одобрила порядок, по которому жильцы многоквартирных домов самостоятельно смогут определить границы территорий, где запрещена торговля алкоголем. Для этого мэрия должна разработать нормативный акт, касающийся работы рюмочных, который вынесут на общественное обсуждение.

Роман Рыскаль