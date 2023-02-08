Воронежцев могут приглашать в военкоматы для «уточнения учетных данных»

В Воронежских СМИ появилась информация о приглашении жителей региона в военкоматы для уточнения учетных данных. Эти сообщения постарались прокомментировать в военном комиссариате, заверив, что характеризовать происходящее как мобилизацию в рамках спецоперации нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Так, по данным военного комиссариата Коминтерновского и Центрального районов Воронежа, «речь о мобилизации в рамках проведения СВО не идет». «Это обычная рутинная работа военкомата, которая выполняется постоянно: уточнение данных воинского учета, предназначение в команды, вручение мобилизационных предписаний гражданам, пребывающим в запасе. Такой документ гражданин, пребывающий в запасе, обязан хранить вместе с военным билетом»,- пояснили в комиссариате.

В конце января стало известно, что военкоматы Липецкой области занимаются «уточнением и актуализацией данных граждан, состоящих в мобилизационном резерве». В местном комиссариате тогда поясняли, что именно неточными данными, которые обязаны были оперативно подавать в военкоматы сами жители, объясняется «некоторая степень брака» во время частичной мобилизации осенью 2022-го.

Владимир Зоркий