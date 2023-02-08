В Оренбуржье птицефабрика «Родина» выставлена на торги

Птицефабрика «Родина», расположенная в Сорочинском городском округе Оренбургской области, выставлена на торги. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

Собственники оценивают стоимость птицефабрики яичного направления в 480 млн руб. В объявлении указано, что объект представляет собой современное сельскохозяйственное предприятие, состоящее из шести корпусов для содержания промышленного стада на 430 тыс. голов, и двух корпусов ремонтного молодняка на 200 тыс. голов.

Предприятие не функционирует несколько лет. В 2018 году сообщалось о задолженности по заработной плате сотрудников. В 2020 году после проведения конкурсных торгов птицефабрика так и не заработала. В отношении нового собственника введена процедура банкротства.

Андрей Сазонов