В Калмыкии установлено круглосуточное дежурство на дорогах из-за снегопада

Из-за выпадения снега в Калмыкии подрядные организации круглосуточно следят за ситуацией на автомобильных дорогах регионального значения, сообщает пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.
Фото: пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
Расчисткой дорог и обочин занимаются 57 единиц техники и 99 человек. Рабочие удаляют снег с дорожного покрытия, рассыпают противогололедные материалы.
Минстрой призывает автомобилистов и пешеходов соблюдать правила безопасности при движении по дорогам региона.