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В Калмыкии установлено круглосуточное дежурство на дорогах из-за снегопада

Из-за выпадения снега в Калмыкии подрядные организации круглосуточно следят за ситуацией на автомобильных дорогах регионального значения, сообщает пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.

Фото: пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Фото: пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Расчисткой дорог и обочин занимаются 57 единиц техники и 99 человек. Рабочие удаляют снег с дорожного покрытия, рассыпают противогололедные материалы.

Минстрой призывает автомобилистов и пешеходов соблюдать правила безопасности при движении по дорогам региона.

Анастасия Назарова

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