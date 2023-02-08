В Калмыкии установлено круглосуточное дежурство на дорогах из-за снегопада

Из-за выпадения снега в Калмыкии подрядные организации круглосуточно следят за ситуацией на автомобильных дорогах регионального значения, сообщает пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Фото: пресс-служба Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

Расчисткой дорог и обочин занимаются 57 единиц техники и 99 человек. Рабочие удаляют снег с дорожного покрытия, рассыпают противогололедные материалы.

Минстрой призывает автомобилистов и пешеходов соблюдать правила безопасности при движении по дорогам региона.

Анастасия Назарова