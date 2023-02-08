Выбросившего обожженное тело женщины на лестничную клетку мужчину задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодой женщины в Купчино. Преступление произошло 7 февраля на Бухарестской улице, тело 31-летней жертвы с ожогами на ногах выбросили на лестничную клетку, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Подозреваемым оказался 53-летний мужчина, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины.

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