Церковь Англии обсудит вопрос о гендерно-нейтральном Боге

Церковь Англии намерена создать новую комиссию для решения вопроса об использовании гендерно-нейтральных терминов при упоминании Бога. Комиссия начнет свою работу весной этого года. Об этом сообщают ведущие британские и международные средства массовой информации, включая The Guardian, службу новостей Sky News и пр.

Никакой информации о сроках работы комиссии и о ее составе нет. Сообщается лишь, что любые изменения, если комиссия придет к выводу об необходимости таковых, должны быть утверждены Синодом Церкви Англии.

О создании комиссии рассказал преподобный доктор Майкл Ипгрейв, епископ Личфилдский и заместитель председателя литургической комиссии, в сферу компетенции которой и входит этот вопрос. Священник сообщил, что церковь уже несколько лет изучает «вопрос об использовании гендерно-окрашенного языка в отношении Бога». «После некоторого диалога между двумя комиссиями в этой сфере было принято решение создать новую объединенную комиссию»,— пояснил он.

Сама Церковь Англии постаралась не поднимать шума вокруг создания комиссии. В заявлении, переданном СМИ, говорится, что в самом факте дискуссии нет ничего нового: «С древних времен христиане признают, что Бог не является мужчиной или женщиной, хотя множество способов обращения и описания Бога, используемого в Писании, не всегда находило отражения в наших обрядах. Со времени введения нынешней формы богослужения с использованием более современного языка… появился больший интерес (к этой теме.— “Ъ”). Нет совершенно никаких планов отменять или значительно изменять нынешний чин церковной службы. Никакие подобные изменения невозможны без глубокой законотворческой деятельности».

Решение о создании специальной комиссии стало ответом на вопрос преподобной Джоанны Стобарт, викария Илминстера и Уайтлэкингтона, которая во время заседания Синода Церкви Англии поинтересовалась, есть ли какой-то прогресс в создании «более инклюзивного языка» для богослужений. Однако работа по созданию такого языка, по мнению многих видных экспертов, изначально обречена на провал, поскольку затрагивает не столько литургические, сколько основополагающие доктринальные моменты, не подлежащие изменению. И речь даже не о том, как можно заменить слова Молитвы Господней, которая начинается словами «Отче наш» и которую, как следует из Евангелий от Матфея и Луки, Иисус Христос дал в ответ на просьбу учеников научить их молитве.

По мнению преподобного доктора Иэна Пола, известного теолога и писателя, слова которого приводит The Yorkshire Post, изменения в литургическом языке могут привести к тому, что церковь фактически откажется от своей собственной доктрины. Церковь Англии, как и большинство других христианских церквей, признает Апостольский Символ веры и Никейский Символ веры, в которых упоминаются и Бог-Отец, и Бог-Сын, Иисус Христос.

Андрей Келекеев