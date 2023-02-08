Пятерых жителей Кубани осудили на 45 лет за убийство и кражи

Пятерым жителям Краснодарского края назначили от 2 до 16 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима за убийство и другие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю и объединенная пресс-служба судов региона.

Зимой 2019 года 39-летний ранее судимый житель Сочи и его 36-летний знакомый из Красноармейского района решили обокрасть предпринимателя из станицы Ивановской. Житель Сочи заранее купил пистолет и боеприпасы к нему, маски, перчатки и другие предметы, а также поддельные удостоверения личности и справки на свое имя. Мужчины проникли в дом бизнесмена, однако тот их заметил. Преступники напали на мужчину и избили его, в том числе металлической трубой по голове. Бизнесмен скончался, а мужчины спрятали тело и скрылись.

В мае того же года преступники и их 25-летний знакомый из Армении совершили в Краснодаре две кражи в домах и одно разбойное нападение на офис организации. Они украли ружье, ювелирные украшения, часы и деньги на общую сумму более 930 тыс. руб. Тогда гражданина Армении задержали.

В сентябре 2019 года житель Сочи привлек еще двух своих знакомых, с которыми они собирались совершить кражи в домах станицы Динской. Однако их задержали полицейские.

Правоохранители заключили под стражу всех пятерых участников преступной группы. В зависимости от роли каждого их признали виновными в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), двух эпизодах разбоя (ч. 4 ст. 162 УК РФ), трех кражах (ч. 4 ст. 158 УК РФ), хищении и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов (ч .4 ст.226, ч. 3 ст. 222 УК РФ), а также использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Краснодарский краевой суд лишил их свободы совокупно на 45 лет, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram