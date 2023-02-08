В СИЗО Краснодара пресекли попытку передачи наркотиков в картофельном пюре

Сотрудники краснодарского СИЗО-1 пресекли попытку передачи обвиняемому наркотического вещества в пакете с картофельным пюре. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.
При досмотре посылки, которую принесла женщина 1974 года рождения, служебная собака Эдлен, обученная искать наркотики, обнюхала пакет с пюре и приняла сигнальную позу.
Изъятое кристаллическое вещество направили на экспертизу. В действиях женщины, которая принесла посылку, усмотрели признаки преступления по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). На месте происшествия работает оперативная группа.
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