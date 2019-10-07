Глава Оренбурга уличен в нарушениях при благоустройстве набережной Урала

Прокурор Оренбурга внесла в адрес главы города Дмитрия Кулагина представление об устранении нарушений при благоустройстве реки Урал. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По информации прокуратуры, в январе текущего года Управление строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга заключило с научно-производственной организацией муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ на набережной реки Урал. Стоимость работ составила свыше 1 млн руб.

В июне заказчик подписал акты о приемке работ, и застройщик начал благоустройство площадки. Однако на этапе подготовки территории для зрительской трибуны скейт-парка на склоне под верхним слоем грунта было найдено 1,6 тыс. куб. м отходов.

Также оказалось, что инженерно-геологические изыскания по исследованию грунта на склоне участка в этом районе не проводились. Сейчас профильная фирма готовит новое проектное решение, учитывающее вывоз отходов и обустройство конструкции бетонной подпорной стены и бетонного основания, а также обустройство трибун из стальных элементов.

Георгий Портнов