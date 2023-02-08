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Коммерсантъ FM
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Расходы консолидированного бюджета Ростовской области в 2022 году выросли на 21%

Фактические расходы донской казны в прошлом году составили 354 млрд руб., что на 21% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным властей региона, 68% расходов консолидированного бюджета пришлось на социальную сферу. Средства были направлены на увеличение зарплат работникам бюджетных учреждений и на выполнение социальных программ.

В прошлом году также возросла инвестиционная составляющая бюджета — на 50% относительно предыдущего года. Финансирование региональных инвестиционных проектов увеличилось на 42%.

Анастасия Назарова

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