В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 9 февраля

В четверг, 9 февраля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели просят соблюдать особую осторожность в период непогоды.

Так, в случае сильного ветра необходимо закрыть все окна и две, а также по возможности отключить все электроприборы. На улице нужно находиться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

Автомобилисты должны проявлять бдительность на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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