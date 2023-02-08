Мосгорсуд оставил в силе решение об изъятии недвижимости у «Мемориала»

В среду Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение по изъятию недвижимости у научно-информационного и просветительского центра (НИПЦ) «Мемориал». Ранее Тверской районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры признал фиктивной передачу НИПЦ в качестве пожертвования здания в Каретном Ряду от «Международного Мемориала» (ликвидирован Верховным судом РФ). Речь, напомним, о помещении в центре столицы, которое принадлежало «Мемориалу» с середины 1990-х и в котором хранятся архивы, в том числе жертв советских репрессий.

Адвокат «Мемориала» Марина Агальцова, выступая в апелляционном суде, указывала, что решение суда первой инстанции «абсолютно необоснованно и основано на произволе». «Да, НИПЦ и "Международный Мемориал" — связанные юрлица, однако суд не доказал, что сделка была мнимой»,— поясняла она суду.

В решении Тверского суда использован термин «мнимая сделка», но, по мнению защиты, мнимой можно считать лишь ту сделку, «которая не направлена на правовые последствия» (ст. 170 ГК РФ). Просветительский же центр «по-настоящему пользуется имуществом, в котором располагаются библиотека и 300 тыс. экземпляров архивов».

Представитель Генпрокуратуры возразил, что «"Международный Мемориал" на момент передачи здания был практически ликвидирован, потому суд и признал сделку мнимой и недействительной». Истец также указывал, что, принимая решение, Тверской суд «применил специальную норму»: имущество иноагента, которым до ликвидации был признан «Международный Мемориал», должно быть «обращено в пользу государства». В Мосгорсуде эту позицию поддержали представители Минюста. С ними в итоге согласилась и судебная коллегия — помещение в Каретном Ряду должно быть освобождено в ближайшее время.

«То, что происходит,— это рейдерский захват помещения и полный беспредел,— сказала "Ъ" после заседания госпожа Агальцова.— Конечно, мы намерены подавать кассационную жалобу, как только получим на руки решение Мосгорсуда. Касаемо библиотеки и архивов — все будет размещено там, где их никто не найдет, доступа к ним не будет, сейчас самое главное — сохранить весь объем материалов».

Отметим, в ст. 20 закона РФ «О некоммерческих организациях» говорится, что на имущество ликвидируемой организации первым делом могут претендовать кредиторы; после удовлетворения их требований его можно направить на цели, определенные в уставе НКО. Только в случае невозможности использования помещения в уставных целях оно обращается в доход государства.

Собеседники «Ъ» из экспертного юридического сообщества ранее подчеркивали, что в иске Генпрокуратуры изначально не было обоснования причин, по которым имущество невозможно передать на уставные цели. Этот вопрос Мосгорсудом 8 февраля не рассматривался, суд лишь согласился с позицией суда первой инстанции, оставив решение в силе.

Мария Старикова