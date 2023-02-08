В Уфе проводят сбор помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

Почетный консул Турецкой республики в Башкирии Рустэм Давлетов и уфимские бизнесмены турецкого происхождения организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Турции, пострадавших от землетрясения, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на министра внешнеэкономческих связей и конгрессной деятельности региона Маргариту Болычеву.

Пункт приема помощи находится возле кафе «Эврен» на Верхнеторговой площади.

Директор «Эврена» Мустафа Чечек сообщил «Ъ-Уфа», что можно передавать теплые вещи для детей и взрослых, одеяла, обогреватели.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 7108 человек, ранены — 40 910.

Майя Иванова

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