Росприроднадзор проводит внеплановую проверку завода «Красное Сормово»

Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии начало внеплановую проверку нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово». По данным управления, поводом для проверки стала информация о возможной угрозе вреда окружающей среде и здоровью граждан из-за затонувшего в акватории Волги судна.

Обследование акватории проводилось с использованием судна на воздушной подушке. Было установлено место затопления – в непосредственной близости от причала завода «Красное Сормово». На поверхности воды зафиксирована масляная пленка. Произведен отбор проб природной воды в месте предполагаемого загрязнения, выше и ниже по течению. Результаты исследований показали значительное превышение концентрации нефтепродуктов в 58 раз выше допустимых значений.

Предположительно, источником загрязнения является именно затонувшее судно. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура начала свою проверку, чтобы убедиться в этом. Также будут сделаны выводы о соблюдении предприятием экологического законодательства, установлены причины и последствия произошедшего.

Андрей Репин