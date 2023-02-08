Около тысячи бойцов проходят подготовку в учебном центре Курского территориального гарнизона

На данный момент около тысячи бойцов из разных регионов РФ проходят подготовку в учебном центре Курского территориального гарнизона, а всего он рассчитан почти на 4,5 тыс. человек. Об этом сообщил сенатор Андрей Турчак, который продолжает пребывать в Курской области вместе с другими членами рабочей группы по вопросам мобилизации и СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / turchak_andrey Фото: t.me / turchak_andrey

«Минимум теории, максимум практики. По такому принципу работают с мобилизованными в учебном центре Курского территориального гарнизона. Здесь парни проходят тактическую, огневую и инженерную подготовку. Попутно отрабатывают навыки тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты. В связи с последними событиями последнее - очень актуально»,- написал в своем телеграм-канале господин Турчак.

Вместе с губернатором Романом Старовойтом и членами рабочей группы во вопросам СВО они посмотрели, как устроен и обеспечен центр курского гарнизона. «Строители зашли сюда в конце января. К началу марта планируют полностью завершить работы. Регион помогает с дорогой и организацией водоснабжения, вместе с ''Россетями'' тянет высоковольтную линию. Спасибо всем, кто участвует в оборудовании этого лагеря. И отдельное - жителям региона, которые выходят на субботники и заготавливают дрова для печей»,- рассказал сенатор.

По его данным, пока в центре проходят обучение «около тысячи бойцов из разных регионов, в том числе куряне»: «Это и контрактники, и мобилизованные. И те, кто уже побывал в зоне СВО, и будут снова возвращаться на передовую. Центр рассчитан почти на 4,5 тыс. человек. С парнями работают профессиональные инструкторы, с боевым опытом».

«Пообщались с бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами - тоже. Этот вопрос в принципе уже не стоит так остро, как в начале мобилизации. Сегодня наша рабочая группа практически не получает обращения, касающиеся денежного довольствия. Почти нет их и в учебном центре. Выделенные Минобороны специалисты решают их прямо здесь, на месте, в индивидуальном порядке»,- добавил Андрей Турчак.

Андрей Цветков