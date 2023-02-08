В Екатеринбурге за месяц на 45% снизилось количество заключенных ДДУ

В январе в Екатеринбурге заключили на 45% меньше договоров долевого участия (ДДУ), чем в декабре 2022 года, следует из данных Telegram-канала Reburg EKB. Так, в январе на рынке новостроек было зарегистрировано около 1,4 тыс. ДДУ в строительстве, что на 45% меньше показателей декабря 2022 года и на 9% меньше января прошлого года.

«Число подписанных в январе договоров (которые уже прошли регистрацию) – лишь около 600 штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в январе 2023 года на уровне 800-1000 сделок. Немного, но и не сильно мало после отличных результатов декабря прошлого года», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что заметный рост числа нереализованных квартир, остановился и показатель снизился до 40 тыс. квартир. Напомним, что недавно в уральской столице был зафиксирован исторический максим непроданных квартир.

«Ротация и пополнение рынка в ближайшие месяцы продолжится, хоть и не будет таким заметным. На решения девелоперов будет давить тот факт, что к моменту сдачи дома в эксплуатацию доля непроданных квартир постепенно растет. Сейчас из 40 тыс. квартир в предложении, лишь 11% введены в эксплуатацию. Если этот индикатор продолжит расти, последует пересмотр стратегий по запуску новых очередей», — указано в сообщении.

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