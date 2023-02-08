Canon показала бюджетную беззеркальную камеру EOS R8

Компания Canon показала новую полноразмерную беззеркальную фотокамеру — модель EOS R8, которая позиционируется как самое дешевое в мире устройство своего класса.

Новинка получила CMOS-матрицу 24,2 Мп в сочетании с процессором DIGIC X. Камера способна вести серийную съемку с частотой 40 кадров в секунду и снимать видео 4K 60p разрешением UHD. Предусмотрена оптическая стабилизация при съемке фото и цифровая стабилизация для видеороликов.

Камера оснащена трехдюймовым сенсорным экраном, поддерживает беспроводные протоколы Bluetooth и Wi-Fi для подключения камеры к смартфону и компьютеру для скачивания и обработки изображений. Кроме того, EOS R8 можно использовать в качестве веб-камеры для компьютера.

Технически EOS R8 представляет собой упрощенную версию показанной в конце 2022 года камеры Canon EOS R6 Mark II. Продажи Canon EOS R8 начнутся весной 2023 года. Стоимость камеры составит $1,5 тыс. Комплект с объективом Canon RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM обойдется в $1,7 тыс.

Максим Вершинин