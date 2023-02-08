Пострадавшего в ДТП со скорой фельдшера перевезут в РКБ

В Татарстане фельдшера скорой помощи, который попал в аварию в Набережных Челнах, перевезут в РКБ. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на Горздрав города.

Отмечается, что состояние фельдшера удалось стабилизировать. За его жизнь врачи Больницы скорой помощи боролись двое суток. Его доставят в РКБ на реанимобиле через несколько часов. Сам он находится в сознании, однако его состояние врачи оценили как тяжелое.

Напомним, сама авария произошла в минувший понедельник. В результате столкновения легковой машины и скорой помощи пострадали четыре человека, включая двух фельдшеров. Один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

"Ъ-Казань"