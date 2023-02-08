В Мариинской больнице задержали санитара по делу об избиении пациента

Санитар Мариинской больницы стал фигурантом уголовного дела после драки с предпринимателем в изоляторе медицинского учреждения. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, пишет «Фонтанка».

В самой больнице рассказали, что сотрудник был уволен сразу же после инцидента. Задержали санитара в среду, 8 февраля, его отпустили под подписку о невыезде. Сам инцидент произошел еще неделю назад. Предприниматель попал в больницу после конфликта с охранниками ночного клуба. Недовольного гостя пытались усмирить перцовым баллончиком, после чего вызвали скорую.

Уже в больнице его поместили в изолятор. Пациент хотел выйти, но санитар ударил его кулаком по лицу, и бизнесмен потерял сознание. Врачи диагностировали ему перелом челюсти. Также предприниматель рассказал, что из его кошелька пропали деньги. Он обратился в полицию.

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