В Сочи под суд пойдут застройщики, обманувшие дольщиков на 500 млн рублей

Уголовное дело в отношении недобросовестных застройщиков, обвиняемых в мошенничестве на полмиллиарда рублей, направлено в Адлерский районный суд Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как полагает следствие, с 2018 по 2021 год пятеро обвиняемых в возрасте от 38 до 43 лет без разрешительной документации на строительство 10 многоэтажных домов, привлекли денежные средства потерпевших под видом инвестиций.

Незаконно возведенные дома суд признал самовольными постройками, подлежащими сносу. Потерпевшими стали 239 жителей Кубани и других регионов России. Полученными от дольщиков денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

На время следствия один из фигурантов был заключен под стражу, остальным его сообщникам избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде. На имущество обвиняемых наложен арест, недобросовестным застройщикам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Тат Гаспарян

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