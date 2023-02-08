Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mercedes-Benz показал новый электромобиль eSprinter

Компания Mercedes-Benz официально представила новое поколение коммерческого электромобиля eSprinter.

Предыдущая фотография
Mercedes-Benz eSprinter

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Следующая фотография
1 / 3

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz eSprinter

Фото: Mercedes-Benz

Новинка на рынок выйдет в нескольких версиях — доступны передне- или заднеприводный вариант с электромотором, расположенным на передней и задней оси соответственно, а также возможен выбор емкости аккумулятора. Для eSprinter предложены электромоторы на 136 л.с. и 204 л.с., батареи на 56 кВт·ч, 81 кВт·ч и 113 кВт·ч. Традиционно для коммерческой техники будут доступны различные варианты шасси и надстроек, разные варианты колесной базы и высоты крыши.

Визуально новый электромобиль от представленного в 2019 году предшественника отличается только обновленной светодиодной оптикой. В салоне eSprinter поменялись только руль и мультимедийная система — она получила 10,25-дюймовый тачскрин и модернизированную версию MBUX.

Выпуск модели наладят на заводе в США, а также на двух предприятиях в Германии. Продажи Mercedes-Benz eSprinter в Северной Америке начнутся летом 2023 года, а выход новинки на европейский рынок намечен на конец текущего года.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...