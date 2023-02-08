Mercedes-Benz показал новый электромобиль eSprinter

Компания Mercedes-Benz официально представила новое поколение коммерческого электромобиля eSprinter.

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Новинка на рынок выйдет в нескольких версиях — доступны передне- или заднеприводный вариант с электромотором, расположенным на передней и задней оси соответственно, а также возможен выбор емкости аккумулятора. Для eSprinter предложены электромоторы на 136 л.с. и 204 л.с., батареи на 56 кВт·ч, 81 кВт·ч и 113 кВт·ч. Традиционно для коммерческой техники будут доступны различные варианты шасси и надстроек, разные варианты колесной базы и высоты крыши.

Визуально новый электромобиль от представленного в 2019 году предшественника отличается только обновленной светодиодной оптикой. В салоне eSprinter поменялись только руль и мультимедийная система — она получила 10,25-дюймовый тачскрин и модернизированную версию MBUX.

Выпуск модели наладят на заводе в США, а также на двух предприятиях в Германии. Продажи Mercedes-Benz eSprinter в Северной Америке начнутся летом 2023 года, а выход новинки на европейский рынок намечен на конец текущего года.

Максим Вершинин