Лучшим хакасским сказителям планируется повысить оклады

В Республике Хакасия планируется увеличить оклады народным сказителям, которые работают в государственных и муниципальных организациях культуры. Надбавку в 15% предлагается установить тем из них, кто удостоен почетного звания «Народный хайджи (Чон хайчызы) Республики Хакасия» и «Народный сказитель (Ил нымахчызы) Республики Хакасия».

Президиум верховного совета Хакасии согласовал законопроект о внесении соответствующих изменений в республиканский закон о культуре. Его заседание состоялось 8 февраля.

«Принятие законопроекта позволит оказать социальную поддержку лицам, удостоившимся почетных званий «Народный хайджи Республики Хакасия» и «Народный сказитель Республики Хакасия», внесшим особый вклад в развитие горлового пения, исполнения хакасского фольклора, получивших широкое общественное признание, а также выдающимся исполнителям героического эпоса»,– привел сайт республиканского парламента комментарий заместителя министра культуры региона Елены Злобиной. Верховный совет рассмотрит законопроект на сессии 28 февраля.

Названные почетные звания были учреждены в октябре 2022 года. Хайджи – хакасский сказитель-мастер, читающий героические сказания под аккомпанемент народных музыкальных инструментов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский