В Верхней Салде полиция задержала экс-журналиста Znak.com

Бывшего журналиста Znak.com Мстислава Письменкова задержали во время работы в Верхней Салде (Свердловская область). Изданию It’s my city он заявил, что в уральский город приехал по редакционному заданию, чтобы опросить местных жителей о том, как изменилась жизнь города после начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций.

Полицейских, по его словам, заинтересовало, для чего ведется съемка и опрос граждан. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что проверит информацию о задержании журналиста на достоверность.

В Верхней Салде располагается крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация “ВСМПО-АВИСМА”». Ранее предприятие поставляло продукцию более 450 компаний в 50 странах мира, однако после начала спецоперации многие крупные партнеры приостановили контракты.

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