КГИОП согласовал восстановление одного из корпусов Мытного двора в Петербурге

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга (КГИОП) одобрил проект восстановления северного корпуса Мытного двора на Евгеньевской улице. Автором эскизного проекта выступает архитектурное бюро «Студия 44».

В комитете напомнили, что демонтаж исторического строения был обнаружен во время проверки 2014 году. КГИОП через арбитражный суд добился восстановления утраченного корпуса. Новый проект выполнен согласно требованиям режима зон охраны.

В ведомстве рассказали, что Мытный двор строился не единым ансамблем. В послевоенные годы на этой территории размещались городские учреждения. В декабре 2022 года стало известно, что компания «Охта Групп – Евгеньевская» заключило соглашение с банком ВТБ на предоставление кредитов на 911 млн руб. под залог 12 помещений по адресу: Евгеньевская ул., 2. Средства планируется потратить на восстановление Мытного двора.

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