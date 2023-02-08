На дорожную разметку в Башкирии потратят до 101,5 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения в Архангельском, Аургазинском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Мишкинском, Нуримановском, Уфимском и Чишминском районах.

Начальная цена контракта составляет около 101,5 млн руб. Итоги аукциона подведут 6 марта. Исполнить контракт необходимо до 15 октября.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 1 марта Управление дорожного хозяйства намерено определить подрядчика нанесения дорожной разметки в 12 районах республики. Начальная цена контракта составляет около 66,3 млн руб.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте