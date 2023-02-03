Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На нанесение разметки на дорогах Башкирии потратят до 66,3 млн рублей

ГКУ Управление дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения в Аскинском, Балтаческом, Белокатайском, Дуванском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Салаватском, Татышлинском и Янаульском районах, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 66,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 марта. Работы профинансирует бюджет республики. Исполнить контракт нужно до конца года.

Венера Хисамова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...