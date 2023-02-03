На нанесение разметки на дорогах Башкирии потратят до 66,3 млн рублей

ГКУ Управление дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика для нанесения горизонтальной разметки на дорогах регионального и межмуниципального значения в Аскинском, Балтаческом, Белокатайском, Дуванском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Салаватском, Татышлинском и Янаульском районах, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 66,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 1 марта. Работы профинансирует бюджет республики. Исполнить контракт нужно до конца года.

Венера Хисамова

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