В Новороссийске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений жителей Турции

Генеральное консульство Турции в Новороссийске объявило сбор гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений. Об этом сообщил в Telegram замглавы Новороссийска Олег Мацедонский.

В перечень необходимых вещей входят палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, портативные зарядные устройства и зимняя одежда. Собранные вещи передадут нуждающимся жителям пострадавших регионов республики.

Сдать вещи жители Новороссийска могут в пункт приема, расположенный на улице Свободы, 73, а также в МКУ «Новороссийский городской общественный центр» (ул. Бирюзова, 6, каб. 7).

6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. За подземными толчками последовало около 300 афтершоков. Они ощущались в десяти провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. 8 февраля в Турции произошло еще два землетрясения: в центральный части магнитудой 4,6 и на юго-востоке магнитудой 5,1.

По последним данным, жертвами землетрясений в Турции стали 7 108 человек, число раненых увеличилось до 40 910 человек. В стране до 12 февраля объявили общенациональный траур. В Сирии от стихии погибло более 2,4 тыс., пострадало более 2 тыс.

Татьяна Ручкина

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