Губернатор Красноярского края ответил на вопрос о возможности отставки

Красноярский губернатор Александр Усс не планирует подавать в отставку. Об этом он сообщил 8 февраля, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ Фото: Александр Богачев, Коммерсантъ

«Должность губернатора – это не привилегия, это не награда, это работа в самом прямом смысле слова. Это тяжелая миссия, которую я выполнял и буду выполнять столько, сколько определят президент и мои земляки»,– сказал глава региона.

8 февраля Александр Усс посетил город Железногорск. В ходе поездки он поручил до 1 июля подготовить план действий по решению городских проблем. «Изменения к лучшему железногорцы должны почувствовать уже в этом году»,– заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Срок полномочий Александра Усса на посту руководителя края истекает в сентябре 2023 года. Ранее «Ведомости» со ссылкой на трех собеседников, близких к администрации президента, сообщили о том, что красноярский губернатор может уйти в отставку до очередных выборов.

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Валерий Лавский