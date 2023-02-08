В Нижнем Тагиле задержали машину высокопоставленного полицейского, которого подозревают в «крышевании» бутлегеров

Оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД задержали автомобиль начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями Нижнего Тагила, которого подозревают в «крышевании» подпольных производителей алкоголя. Об этом со ссылкой на источник сообщает E1.ru. После этого якобы прошли обыске в квартире и гараже силовика. По данным издания, сейчас проводится проверка, по итогу которой может быть возбуждено уголовное дело.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил «Ъ-Урал», что делать «однозначные выводы» о причастности или непричастности должностного лица к противоправной деятельности» пока рано и «неуместно».

«Слово ''задержали'' использовать применительно к этой истории пока неуместно. В случае, если оперативная информация окажется правдивой, незамедлительно последуют адекватные меры реагирования со стороны руководства областного главка. А пока так называемые инсайдеры предпринимают преждевременные попытки распространять откровенные фейки», – подчеркнул полковник Горелых.

Ранее сообщалось, якобы сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила неоднократно скрывали ДТП с пострадавшими, отговаривая писать их заявления, чтобы не портить статистику. По данным СМИ, по данным фактам расследуется уголовное дело о злоупотреблении служебным положением.

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