Назначен ректор Самарского государственного аграрного университета

Пост ректора ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» занял Сергей Машков. Приказ о кадровом назначении подписал Минсельхоз РФ. Об этом сообщается на сайте вуза.

Основанием для назначения стал трудовой договор с Сергеем Машковым, его заявление, а также тот факт, что полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров согласовал кандидатуру Сергея Машкова. Ранее правоохранители возбудили в отношении Сергея Машкова уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что он, работая деканом инженерного факультета вуза, «потребовал от студента через общего знакомого денежное вознаграждение за выставление зачетов и экзаменов» без их фактической сдачи. После этого фигурант дела поручил преподавателям проставить молодому человеку оценки за зачеты, выяснили правоохранители.

В итоге посредник перевел 21 тыс. руб. на указанный деканом счет и забрал в методическом кабинете зачетную книжку с оценками, сообщает прокуратура. Уголовное дело было направлено в суд в марте 2021 года, однако позже преследование Сергея Машкова прекратилось, и его реабилитировали.

Георгий Портнов