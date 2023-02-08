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обновлено 13:18

Директор краевого Центра организации закупок вышел в финал конкурса на пост главы Березников

Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность главы Березников. Как сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», по итогам конкурса в финал вышли два кандидата: директор ГКУ ПК «Центр организации закупок» Алексей Казаченко и депутат Березниковской городской думы, старший тренер ассоциации БК «Калий-Баскет» Алексей Пегушин. Они будут представлены депутатам местной думы на февральском пленарном заседании. Руководителем станет претендент, заручившийся поддержкой большинства думцев.

Фото: Медицинский вестник

Фото: Медицинский вестник

Кроме господина Казаченко и господина Пегушина в конкурсе участвовали бывший замглавы Березников Алексей Якин и сотрудник АНО «Боевой путь» Олег Наумов. Еще один претендент — бывший замруководителя управления ГКУ ПК «УКС Пермского края» Максим Зубарев не был допущен к участию в конкурсе. Соответствующее решение комиссия приняла после проверки сведений и документов, представленных кандидатами.

Как ранее писал «Ъ-Прикамье», основным претендентом на пост главы считается Алексей Казаченко.

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