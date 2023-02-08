Челябинск возглавил список мегаполисов с самыми низкими ценами на жилье в новостройках

В январе средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках жилья в Челябинске составила 70,5 тыс. руб. и 55,6 тыс. руб. соответственно. Эти цифры ниже, чем в других городах-миллионниках России. Об этом со ссылкой на исследование сервиса для покупки недвижимости «Домклик» пишет РБК.

Во всех перечисленных в рейтинге городах в среднем квадратный мер в новостройках дешевле, чем на вторичке. Помимо Челябинска, невысокая стоимость «квадрата» нового жилья отмечена в Самаре (80,6 тыс. руб.), Воронеже (84,6 тыс. руб.), Волгограде (85,2 тыс. руб.) и Новосибирске (101,9 тыс. руб.).

Дорогим новое жилье остается в Москве (269,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (206,6 тыс. руб.), Краснодаре (142 тыс. руб.), Казани (122,7 тыс. руб.) и Нижнем Новгороде (117,3 тыс. руб.).