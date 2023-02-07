В Каменске-Уральске пьяный подросток устроил ДТП с «ГАЗелью»

Утром 7 февраля в Каменске-Уральске 17-летний подросток устроил ДТП с «ГАЗелью». В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области рассказали, что подросток управлял ВАЗ-21150, принадлежащим его знакомому. В машине также находилась его 19-летняя подруга. ДТП произошло, когда ВАЗ выехал на встречную полосу.

В результате аварии подросток и его подруга получили серьезные травмы. Девушка находится в тяжелом состоянии в реанимации, а водитель с переломом костей таза и правой голени госпитализирован в травматологическое отделение.

В ГИБДД отметили, что они не были пристегнуты, а у подростка были обнаружены признаки опьянения.

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