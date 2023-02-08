В одной из школ Челябинска неизвестные устроили драку

В Челябинске сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства инцидента в школе №5 в микрорайоне «Парковый». В результате одному подростку потребовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, участниками инцидента, предположительно, стали подростки. «На месте находятся сотрудники полиции. С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего», – сообщает региональный главк. Проверку контролирует начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаилом Скоковым.

По данным telegram-канала Baza, 8 февраля в здание школы забежали шесть человек, некоторые из них были в масках и с молотками, и устроили драку. По предварительной информации, никто из них не учится в этой школе.