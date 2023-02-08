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Коммерсантъ FM
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Годовая прибыль Societe Generale сократилась почти втрое из-за ухода из России

Французский банк Societe Generale завершил 2022 год с чистой прибылью в размере €2,02 млрд (.pdf). Однако результат компании оказался намного лучше прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv и ожидавших от банка прибыли в размере €1,5 млрд. Более того, как отмечается в отчетности, банку удалось бы повторить рекорд прибыли €5,6 млрд, установленный в 2021 году, если бы не уход из России и не продажа Росбанка «Интерросу» в мае прошлого года.

По итогам года выручка Societe Generale выросла на 8,8%, до €28,06 млрд. Этому способствовали ее рекордно высокие показатели сразу в нескольких подразделениях банка. Исходя из результатов 2022 года банк решил выплатить акционерам дивиденды в размере €1,7 на акцию, а также объявил о грядущем в нынешнем году обратном выкупе акций на €440 млн.

Несмотря на хорошие показатели за прошлый год, котировки акций Societe Generale снижаются примерно на 2,2%, так как банк предупредил о непростом для себя 2023 годе, а также спрогнозировал сокращение выручки во Франции.

Кирилл Сарханянц

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