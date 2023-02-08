В Ростовской области произошел пожар на предприятии по производству нефтепродуктов

В Новошахтинске Ростовской области произошел пожар на предприятии по производству нефтепродуктов ООО «Ресурс», сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. Площадь возгорания составила 100 кв. м. В 11:33 по мск отрытое горение ликвидировали.

«Ростовская область, город Новошахтинск, улица Хмельницкого, 9, в 10:24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов»,— сообщили в МЧС (цитата по ТАСС). В 10:59 мск возгорание было локализовано. В тушении пожара задействовали 42 человека и 13 единиц техники.

По указанному адресу расположено ООО «Ресурс». В «СПАРК-Интерфакс» в качестве ее основного вида деятельности указано производство нефтепродуктов.

В городе расположен крупный нефтеперерабатывающий завод. В июне 2022 года Новошахтинский НПЗ подвергся атаке двух дронов. После этого на предприятии вспыхнул пожар, охвативший площадь в 50 кв. м. По факту происшествия возбудили уголовное дело. НПЗ полностью возобновил работу к августу.

Подробнее об атаке беспилотников — в материале «Ъ» «Вот дроны налетели и ага».

Лаура Кеффер