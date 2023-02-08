Харлов: западный бизнес планирует восстанавливать экономику Украины через уральских партнеров

Иностранный бизнес заинтересован оставаться и работать на территории России и Уральского федерального округа (УрФО), заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов во время пресс-конференции. По его словам, представители западного бизнеса уже предлагают помощь в восстановлении восточной Украины, а также «не сомневаются в победе России».

«Представители бизнеса западно-европейских государств говорят, что они ни в коей мере не сомневаются в победе РФ и цели, которые были поставлены в СВО, будут достигнуты. Они уже прорабатывают вопрос о восстановлении коммунального хозяйства востока Украины, своими ноу-хау. Такие предложения уже поступают, люди уверено смотрят в будущее и понимают, что здесь они могли бы принести какую-то пользу. В первую очередь, наверное, для себя материальную, но в то же время они рассматривают вопросы восстановления экономики и промышленности востока Украины через российских и уральских партнеров», — заявил Александр Харлов. Озвучивать названия компаний, от которых поступают подобные предложения он не стал.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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