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Коммерсантъ FM
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Саратовских чиновников предлагают штрафовать за нарушения при заключении договоров на целевое обучение

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы рассмотрел предложенные прокурором региона поправки к региональному закону об административных правонарушениях, позволяющие штрафовать должностных лиц за нарушение порядка заключения договоров о целевом обучении.

По данным прокуратуры области, в 2021 году обучение в вузах области завершили 35 студентов, заключивших с органами местного самоуправления договоры о целевом обучении. При этом количество трудоустроенных «целевиков» не достигает и 5%.

В облдуме по итогам рассмотрения законопроекта сообщили, что одна из причин этого — нарушения со стороны чиновников при отборе абитуриентов и заключении с ними договоров на целевое обучение. «Ни в одном из районов области конкурсные процедуры не были должным образом организованы, извещения о проведении конкурсов не публиковались, конкурсные комиссии не формировались. Не соблюдались и требования о сроках заключения договоров о целевом обучении»,— отметили в облдуме.

Прокурор области предлагает штрафовать за подобные нарушения на 50 тыс. руб. Обсуждение законопроекта продолжится.

Сергей Петунин, Саратов

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