Автомобилисты делают ставку на электрокары

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, насколько выгодно использовать подобный вид транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На днях коллега выложил у себя в соцсети фотографию: автосалон где-то на юге Москвы, вывеска Jaguar Land Rover, а в шоуруме стоят новенькие «Москвичи». Кто-то пошутил, что проще было бы на этих китайских автомобилях эмблемы поменять на британские, тогда и вывеску на здании можно было бы оставить, не трогать.

Но серьезные люди обсуждали не шильдики, а стоимость владения электрической модификацией «Москвич 3е», которая вслед за бензиновой версией тоже появилась в продаже. Ее цена с учетом скидки, которая у нас есть на приобретение электромобиля, почти на миллион рублей выше, чем у версии с двигателем внутреннего сгорания.

Предположим, у вас есть возможность подзаряжать машину по месту работы и ничего за это не платить — вы же не отчитываетесь за подзарядку смартфона и пользование электрочайником. Вопрос: за какое время у вас «отобьется» переплата за электромобиль? Считаем. Миллион рублей — это 20 тыс. л бензина по сегодняшним ценам. При заявленном среднем расходе топлива у «Москвича 3» 6,6 л на сотню такого запаса хватит на 300 тыс. км. Если вы не таксист, то такую цифру на одометре вы увидите очень нескоро.

Точно так же нескоро увидят прибыль те, кто сегодня вкладывается в развитие электрозарядной инфраструктуры. Потому что продать бензина или солярки на 2 тыс. руб. — это пять минут, а электричества на 200 руб. — гораздо дольше. Тем не менее российская компания Punkt E на прошлой неделе отчиталась о том, что электрифицировала трассу М7 «Волга», и теперь можно без проблем проехать на электромобиле от Москвы до Казани.

И многие из нас, похоже, действительно связывают свою будущую мобильность с электрокарами. За прошлый год в стране выросли продажи не только новых машин на батарейках, но и электротранспорта с пробегом, по данным «Авито Авто», в полтора раза. На первом месте Nissan Leaf со средней ценой 655 тыс. руб., на втором и третьем — Tesla Model 3 и Tesla Model S, цена которых в шесть раз выше.