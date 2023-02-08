Научный подход к металлургии

8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Без научно-технической мысли невозможно развитие ни одной отрасли экономики, в том числе и металлургии, которая давно и прочно опирается на инновации и научно-исследовательскую деятельность.



На Магнитогорском металлургическом комбинате также рассматривают науку как важнейший фактор повышения эффективности производства. Реализацией научно-технической политики и инновационной деятельности в ПАО «ММК» занимается Научно-технический центр, специалисты которого совместно с технологами производственных подразделений выполняют различные научно-технические мероприятия, направленные на снижение себестоимости продукции и удовлетворение ожиданий потребителей, внедрение в производство нового оборудования, повышение качества продукции и ресурсосбережение комбината.

Особое внимание уделяется развитию рационализации и изобретательства, которые включены в список приоритетных направлений развития ПАО «ММК». Магнитка также на постоянной основе проводит разработку и внедрение инновационных видов продукции, призванной удовлетворить текущие и перспективные потребности покупателей.

Разработка инновационных видов продукции осуществляется на основе результатов маркетинговых исследований, решений координационных советов, принятых заявок от потребителей. Освоение технологии производства инновационных видов продукции осуществляется как силами НТЦ ПАО «ММК», так и в рамках договоров на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) с ведущими научно-исследовательскими организациями России. За 2022 год в ПАО «ММК» полностью реализовано и завершено 8 НИОКР, экономическая эффективность от внедрения результатов по которым – 35 млн рублей в год. Заключено 17 новых договоров на выполнение НИОКР с ведущими российскими научно-исследовательскими организациями, такими как ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» и ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова».

С Министерством Промышленности и торговли РФ заключено соглашение №020-11-2022-1198 о предоставлении Субсидии из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов.

Высокотехнологические разработки ММК в рамках НИОКР в прошлом году были отмечены на международном уровне - в ноябре 2022 года оргкомитет Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2022» удостоил званий лауреатов выставки и золотыми медалями коллективы ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» и ОАО «Уралтрубопром» «За разработку и внедрение сквозной технологии производства полосового проката и электросварных труб класса прочности К52, стойких против разрушения в H2S – и CО2 – содержащих средах».

Магнитогорский металлургический комбинат – регулярный участник ведущих международных выставок изобретений, где инновационные разработки и изобретения специалистов комбината постоянно получают награды различного достоинства. Так в марте 2022 года по итогам XXV Московского международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» ПАО «ММК» завоевало три золотых и одну серебряную медали и было награждено дипломом «Почтения и благодарности» за активное участие в организации и проведении мероприятия. Помимо этого, ПАО «ММК» принял участие в 9-ой Международном выставке изобретений и дизайна «IIDC – 2022» в Гонконге (КНР), где четыре разработки ММК, представленные в рамках коллективной презентации российских изобретателей и инноваторов, получили золотые медали.

Особо стоит отметить недавнее присуждение коллективу учёных и специалистов под руководством генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева премии Правительства РФ 2022 года в области науки и техники, а также присвоение почетное звание лауреата премии. Высокой государственной награды удостоена разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности.

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День российской науки. 8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю) Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук. В 1925 году она была переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в Российскую Академию наук. 7 июня 1999 года Указом президента Российской Федерации был установлен День российской науки с датой празднования 8 февраля. В Указе говорится, что праздник был установлен: «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук».

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»