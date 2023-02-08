Тюменский губернатор запретил курить возле домов и ресторанов

В Тюменской области расширили перечень общественных мест, где запрещено курить табак и употреблять никонтиносодержащую продукцию. Изменения в закон принял губернатор Александр Моор. Теперь курить запрещено на расстоянии менее 15 метров от подъездов домов, и менее пяти метров от остановок, заведений общепита, а также наземных и подземных переходов.

Исключение действует только для специально оборудованных для курения мест, находящихся в пределах многоквартирных домов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 500 до 1 тыс. руб. Закон в ступит в силу 17 февраля.

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