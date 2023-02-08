На Кубани за сутки COVID-19 заразились 177 жителей

За последние сутки в Краснодарском крае выявили 177 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре — 78 случаев, Сочи — 22, Крымском районе — десять и в Абинском — семь. По шесть заболевших обнаружено в Новороссийске, Гулькевичском и Северском районах, пять — в Армавире, по четыре — в Геленджике, Динском и Тимашевском районах, по три — в Анапе, Кавказском и Славянском. Еще по два новых случая зарегистрировали в Мостовском, Павловском, Тбилисском районах, по одному — в Белоглинском, Ейском, Красноармейском, Новопокровском, Приморско-Ахтарском, Староминском, Туапсинском, Успенском, Усть-Лабинском и в Горячем Ключе.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 346 106 случаев. Из них с выздоровлением выписали 334 065 человек, скончались — 11 150 пациентов. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находится 740 человек, в стационарах — 151 пациент.

Татьяна Ручкина

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