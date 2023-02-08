Ликвидацию хранилища радиоактивных отходов в Татарстане отложили еще на два года

В Татарстане ликвидацию хранилища радиоактивных отходов решили отложить еще на два года. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на Минэкологии региона.

Издание напоминает, что спецкомбинат «Радон», который существует с 60-х годов XX века, еще девять лет назад обещали ликвидировать к 2021-22 годам. Однако этого до сих пор не сделано. Теперь ликвидацию ожидается к 2024-25 годах.

«По информации, которой располагает министерство, хранилище РАО на территории республики будет ликвидировано к 20242025 году», — говорится в сообщении

По данным министерства, в 2020 году ФГУП «РосРао», которое занималось сбором, транспортировкой, переработкой и хранением радиоактивных отходов, было переименовано во ФГУП «ФЭО», позже спецкомбинат был передан в ведение федерального «Радона».

"Ъ-Казань"