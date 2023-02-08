Глава Тувы: мобилизованных из республики направят в 55-ю бригаду

Мобилизованные из Тувы, находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО), будут переведены в состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), которая дислоцируется в республике. По словам главы региона Владислава Ховалыга, Министерство обороны РФ одобрило такой перевод.

«Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных из ДНР в 55-ю бригаду – записал Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале. Глава республики надеется на «оперативное решение» этого организационного вопроса.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе группа военнослужащих из Тувы, находящаяся в зоне СВО, записала видеообращение в адрес президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Тувы и вице-спикера Госдумы РФ Шолбана Кара-оола. Они рассказали «о случае издевательств над ними со стороны людей, называвших себя военными ДНР (народная милиция)».

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Валерий Лавский