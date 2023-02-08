Житель Апшеронска пойдет под суд за хищение пенсии умершей родственницы

В суд направлено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» в отношении жителя Апшеронска, который присвоил 420 тыс. руб. пенсионных выплат умершей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 39-летний мужчина намеренно не предоставил сведения о смерти родственницы в учреждения, занимающиеся обязательным пенсионным и социальным обеспечением. В течение года обвиняемый получал выплаты и распоряжался ими по своему усмотрению.

На время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Тат Гаспарян

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