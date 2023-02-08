Спикер гордумы Екатеринбурга поддержал идею о выплатах семьям бойцов ЧВК

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин поддержал предложение о приравнивании добровольцев из ЧВК к военнослужащим по контракту, сообщили в пресс-службе думы. Данную идею озвучила одна из заявительниц во время приема для семей мобилизованных.

В гордуме пояснили, что сейчас родственники бойцов ЧВК, погибших на военной спецоперации на Украине, не могут рассчитывать на государственные и муниципальные выплаты. Игорь Володин согласился, что их стоит уровнять в правах с контрактниками.

Напомним, семьям мобилизованных из Екатеринбурга, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сейчас выплачивают по 30 тыс. руб.

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