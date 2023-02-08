Добровольцы поискового отряда «Экстремум» отправились из Петербурга в Турцию

Отряд объединения добровольных спасателей «Экстремум» отправился из Санкт-Петербурга в Турцию на помощь в борьбе с последствиями ряда мощных землетрясений. Об этом рассказали на странице «Вконтакте» ПСО «Экстремум».

Из Петербурга в Турцию вылетели 30 человек. Среди них кинологи, пожарные спасатели, высотники и психологи. С собой они везут все необходимое оборудование, включая тепловизоры, газоанализаторы, а также специальные узкие камеры с щупом.

Ранее «Ъ» рассказывал, что число погибших из-за землетрясений в Турции превысило 5,8 тыс. человек, в Сирии — 2,4 тыс. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля, позже в тот же день наступило второе магнитудой 7,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что это сильнейшие землетрясения в стране с 1939 года. В стране объявлен общенациональный траур до 12 февраля.

На момент написания новости в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 4,6.

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