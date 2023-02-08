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Житель Белореченска оплатил 425 штрафов на 1,2 млн рублей, чтобы вернуть Mercedes

Житель Белореченска оплатил 425 штрафов на общую сумму более 1,2 млн руб. после ареста его Mercedes в Москве. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Судебные приставы Белореченского района не нашли имущество должника, но получили информацию, что он часто ездит на заработки в Москву на собственном автомобиле, причем по одному маршруту. Информацию передали сотрудникам столичного ДПС, которые на основании специального поручения задержали черный Mercedes-Benz C200. Они арестовали автомобиль и поместили его на спецстоянку.

Через несколько дней житель Белореченска оплатил 765 тыс. руб. штрафов и исполнительский сбор в размере 498 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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