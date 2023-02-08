ФАС отменила итоги конкурса на строительство школы в Иглинском районе за 1 млрд рублей

ФАС России предписала Управлению капитального строительства Башкирии отменить итоги конкурса от 18 января на строительство школы на 1,23 тыс. мест в селе Иглино начальной ценой контракта 1 млрд руб., следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, конкурсная комиссия признала соответствующими три заявки, победителем выбрано ООО «Бургеоинжиниринг». Контракт заключен на 8 тыс. дешевле начальной цены — за 1,03 млрд руб.

Подрядчик должен был до конца 2024 года построить здание школы, предусмотреть объекты коммунальной инфраструктуры и благоустроить территорию.

Как сообщается в решении ФАС, на закупку поступила жалоба от ООО «СУ №1» о признаках нарушения Закона «О контрактной системе». Она была отозвана до рассмотрения, однако ФАС провела внеплановую проверку закупки, в ходе которой установлены нарушения. Так, в проекте контракта не были отражены некоторые пункты «Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ…», например, даты подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка, передачи подрядчику копии разрешения на строительство и так далее. Также комиссия установила, что один из участников закупки — ООО «Капитал строй» — имеет второй уровень ответственности члена СРО в рамках компенсационного фонда возмещения вреда, тогда как для заключения контракта на сумму от 500 млн до 3 млрд руб. участник закупки должен иметь третий уровень ответственности. При этом заказчик не отстранил его от участия в конкурсе.

Антимонопольный орган предписал заказчику вернуть участникам их заявки, привести документацию в соответствие с требованиями «Закона о контрактной системе» и назначить новую дату конкурса.

Майя Иванова

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