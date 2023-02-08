Осужденный за неявку на службу ефрейтор из Башкирии обжаловал приговор

Приговоренный Уфимским гарнизонным военным судом к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима 24-летний ефрейтор Марсель Кандаров из Чишминского района обжаловал приговор. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда. Апелляционную жалобу рассмотрит Центральный окружной военный суд Екатеринбурга. Дата заседания еще не назначена.

Как установил суд первой инстанции, Марсель Кандаров, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в боевых действиях, в мае прошлого года не явился к месту службы. В сентябре его задержали полицейские. В отношении военного было возбуждено уголовное дело (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова

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